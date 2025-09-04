CorseNetInfos
A màghjina : Sera di Balagna


le Vendredi 5 Septembre 2025 à 21:32

En Balagne, à l'heure où le soir s’installe doucement après le coucher du soleil, la mer et le ciel s’unissent dans des teintes orangées et bleu profond, offrant un spectacle fugace où la lumière s’efface derrière les reliefs. Peu à peu, les villages s’illuminent, témoignant de la vie qui se poursuit, tandis que la nuit prend possession du paysage.
Si vous aussi, comme Renaud Kiselman, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







