A màghjina - Santa Lucia, u core muntagnolu di e Ville


le Mercredi 24 Septembre 2025 à 07:25

Dans la lumière du soir, Santa Lucia surgit du maquis comme une prière de pierre. Depuis Cardu, l’église di e Ville di Petrabugnu paraît suspendue entre terre et ciel, gardienne d’un village accroché aux pentes du Cap Corse, où chaque maison semble chercher sa place autour de son clocher.
Si, comme Annick Medori, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l'adresse : corsenetinfos@gmail.com.







