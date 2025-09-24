A màghjina - Santa Lucia, u core muntagnolu di e Ville
Dans la lumière du soir, Santa Lucia surgit du maquis comme une prière de pierre. Depuis Cardu, l’église di e Ville di Petrabugnu paraît suspendue entre terre et ciel, gardienne d’un village accroché aux pentes du Cap Corse, où chaque maison semble chercher sa place autour de son clocher.
