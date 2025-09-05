A màghjina : San Ghjuvà si specchia in u Vechju Portu
Le double clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste se reflète dans les eaux paisibles du Vieux-Port de Bastia, créant une image où l’architecture et la mer se rejoignent.
Si, comme Gérard Baldocchi , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.