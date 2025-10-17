A màghjina - San Fiurenzu, trà mare è muntagna
La rédaction le Vendredi 17 Octobre 2025 à 07:18
Sous les pins bercés par le vent marin, Saint-Florent s’étire entre ciel et eau, comme endormi au pied des massifs du nord de l'île. Le port scintille au soleil, reflet tranquille d’un village qui garde l’âme du Nebbiu et le souffle du large
