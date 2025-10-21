CorseNetInfos
Casanova : quatre blessés dans un accident sur la RT 20 21/10/2025 Deux feux de véhicules dans la nuit en Haute-Corse 21/10/2025 Bastia : une personne légèrement intoxiquée dans un incendie à Montesoro 21/10/2025 Mutuelle de la Corse : la santé au cœur des Scontri Mutuali à Saint-Florent 20/10/2025

A màghjina - Regine di a strada di u Pignu


le Mardi 21 Octobre 2025 à 07:38

Sur la route de la Serra di Pignu, véritable balcon sur le Nebbiu et le golfe de Saint-Florent, les vaches ne regardent pas passer les trains… elles profitent plus simplement du paysage et rappellent que pour elles, ici, rien ne presse !
Si, comme Serge Vignali, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous.







