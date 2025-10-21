A màghjina - Regine di a strada di u Pignu
Sur la route de la Serra di Pignu, véritable balcon sur le Nebbiu et le golfe de Saint-Florent, les vaches ne regardent pas passer les trains… elles profitent plus simplement du paysage et rappellent que pour elles, ici, rien ne presse !
Si, comme Serge Vignali, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.