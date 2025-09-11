CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Entre Courchevel et Porto-Vecchio, une piste toute tracée pour les saisonniers ? 11/09/2025 Bastia - 9 mois de prison pour escroquerie aux aides agricoles 10/09/2025 Après la nomination de Sébastien Lecornu, les députés corses prudents mais plutôt satisfaits du profil du nouveau Premier ministre 10/09/2025 Suspension de l'abattoir de Portivechju : vers une réouverture en janvier ? 10/09/2025

A màghjina : Quandu u sole s’intriccia cù u Vechju Portu di Bastia


le Jeudi 11 Septembre 2025 à 07:15

Entre les deux phares qui veillent sur le site, le soleil s'extrait doucement de l’écrin du Vieux-Port de Bastia. Sur le plan d'eau, les voiles immobiles semblent suspendre le temps, comme si la mer retenait son souffle pour accueillir ce feu fragile qui s’élève à l’horizon.
Si, comme Christophe Puntel,, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos