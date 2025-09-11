A màghjina : Quandu u sole s’intriccia cù u Vechju Portu di Bastia
Entre les deux phares qui veillent sur le site, le soleil s'extrait doucement de l’écrin du Vieux-Port de Bastia. Sur le plan d'eau, les voiles immobiles semblent suspendre le temps, comme si la mer retenait son souffle pour accueillir ce feu fragile qui s’élève à l’horizon.
