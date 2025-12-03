CorseNetInfos
A màghjina - Ponte-Novu, locu di memoria è di bellezza eterna


le Mercredi 3 Décembre 2025

À l’heure dorée de l’automne, le soleil embrase les rives du Golo et caresse les pierres séculaires du pont de Ponte-Novu. La beauté paisible du paysage contraste avec la tragédie qui s’y joua en mai 1769, lorsque les troupes corses furent défaites par l’armée française, marquant la fin de l’indépendance. Entre lumière, nature et silence, le site rappelle à la fois la force de l’histoire et la profondeur de la mémoire corse.
Si, comme Marc Dohmen, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







