A màghjina - Passi di silenziu à U Silvarecciu
La tourmente de vendredi n'a pas épargné U Silvarecciu recouvert par un beau manteau de neige épais. Devant l’église San Sebastianu, le chemin poudré s’illuminait d’une lueur orangée, diffusée par les lampadaires. Quelques pas solitaires entaillaient la blancheur et glissaient vers le campanile, comme si quelqu’un avait traversé la nuit en laissant derrière lui l’ombre discrète d’un secret.
