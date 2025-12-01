CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l'info corse en libre accès
A màghjina - Passi di silenziu à U Silvarecciu


le Lundi 24 Novembre 2025 à 07:25

La tourmente de vendredi n'a pas épargné U Silvarecciu recouvert par un beau manteau de neige épais. Devant l’église San Sebastianu, le chemin poudré s’illuminait d’une lueur orangée, diffusée par les lampadaires. Quelques pas solitaires entaillaient la blancheur et glissaient vers le campanile, comme si quelqu’un avait traversé la nuit en laissant derrière lui l’ombre discrète d’un secret.
Si,vous aussi, avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







