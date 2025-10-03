CorseNetInfos
Conseil Municipal d'Ajaccio : « Le Port Charles Ornano doit rester ajaccien » clame Stéphane Sbraggia 03/10/2025 Assemblée de Corse - L’Exécutif renforce ses politiques en faveur de la jeunesse et de l’éducation 02/10/2025 Biguglia : un différend de voisinage dégénère en tirs 02/10/2025 ​Xavier Lacombe interpelle la FIFA et la FFF sur l’avenir de l’AC Ajaccio 02/10/2025

A màghjina - Montemaiô per sempre!


le Jeudi 2 Octobre 2025 à 07:23

À l’heure où le jour s’éteint, Montemaiô se dessine en ombre sur l’horizon. Le ciel en feu se déchire entre lumière et nuages, offrant à la Balagne un instant suspendu, où la terre et le ciel semblent se répondre dans un ultime éclat de braise.
Si, comme Mylène Sabiani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







