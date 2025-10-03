A màghjina - Montemaiô per sempre!
À l’heure où le jour s’éteint, Montemaiô se dessine en ombre sur l’horizon. Le ciel en feu se déchire entre lumière et nuages, offrant à la Balagne un instant suspendu, où la terre et le ciel semblent se répondre dans un ultime éclat de braise.
Si, comme Mylène Sabiani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.