CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Bastia : du Café Riche, la fresque restera 17/11/2025 Nanette Maupertuis : « La Corse peut servir de laboratoire dans le cadre du Pacte pour la Méditerranée » 17/11/2025 Dermatose nodulaire contagieuse : la préfecture appelle à accélérer la campagne de vaccination en Corse 17/11/2025

A màghjina - Monte Tretorre


le Mardi 18 Novembre 2025 à 07:25

Le Monte Tretorre se trouve au carrefour des territoires des communes d'Azzana, de Guagnu et de Poggiolu sur la crête sud dominant Guagnu et a la particularité d'être composé d'un sommet trifide (trois pains de sucre).
Si, comme Françoise Geronimi, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos