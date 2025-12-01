A màghjina - Monte Tretorre
Le Monte Tretorre se trouve au carrefour des territoires des communes d'Azzana, de Guagnu et de Poggiolu sur la crête sud dominant Guagnu et a la particularité d'être composé d'un sommet trifide (trois pains de sucre).
Si, comme Françoise Geronimi, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.