A màghjina - Monte Cristu in u velu di u Tirrènniu
Au loin, Monte Cristo émerge comme un mirage, posé sur la mer Tyrrhénienne figée. Sous la lumière pâle du jour, le large depuis Bastia évoque les horizons du Nord, où le silence et la beauté se confondent.
Si, comme André Costa , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.