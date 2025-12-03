CorseNetInfos
A màghjina - Lumiu sott’à u soffiu di u celu


le Vendredi 28 Novembre 2025 à 07:25

Au loin, le village de Lumiu se devine au-dessous de la ligne des montagnes. Un nuage, parfaitement posé au sommet du relief, dessine l’illusion d’un volcan face à la baie, entre mer, maquis et lumière d’hiver…
Si, comme Jean-Dominique Cardi, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







