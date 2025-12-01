CorseNetInfos
A màghjina - Lumera di desertu sopra Sagone


le Dimanche 16 Novembre 2025 à 07:25

"Dans le Golfe de Sagone, la umière est fortement tamisée, presque “étouffée”. Le soleil apparaît comme un disque blanc laiteux, visible mais sans éclat, caractéristique d’un voile dense de particules. Le ciel présente une teinte sable/ocre, uniforme, sans structure nuageuse marquée : un signe clair de poussières sahariennes en altitude. Les contrastes sur les montagnes sont très faibles : les reliefs se superposent en silhouettes bleutées ou gris foncé, effet d’une diffusion de lumière par les particules. L’ambiance ressemble à un filtre sépia naturel, ce qui arrive lors des intrusions sahariennes les plus marquées" nous explique Jean-Claude Camü.
Si, vous aussi, avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l'adresse : corsenetinfos@gmail.com.







