A màghjina - Luci di vaghjime nant’à u Valincu
Le soleil décline lentement sur le golfe, enveloppant la mer et le maquis d’une lumière dorée. Les nuages s’étirent au-dessus des collines, diffusant des reflets d’ambre et de cuivre et en cette journée du début novembre, le Valincu s’abandonne à la douceur calme de l'automne.
