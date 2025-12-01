CorseNetInfos
A màghjina - Luci di vaghjime nant’à u Valincu


le Lundi 3 Novembre 2025 à 07:29

Le soleil décline lentement sur le golfe, enveloppant la mer et le maquis d’une lumière dorée. Les nuages s’étirent au-dessus des collines, diffusant des reflets d’ambre et de cuivre et en cette journée du début novembre, le Valincu s’abandonne à la douceur calme de l'automne.
Si, comme Francoise Vernin-Chevallier, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







