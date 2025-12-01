CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Défaite à Nancy (2-0), le Sporting de Bastia n'y arrive toujours pas 28/10/2025 A Marseille, un prévenu se défend d'être à la tête d'un clan maghrébin en Corse 28/10/2025 MSL - Le GFCA Volley s’incline à Saint-Nazaire (3-1) 28/10/2025

A màghjina - Luce di Saone


le Mercredi 29 Octobre 2025 à 07:19

Entre ombre et lumière, le soleil fend les nuages et effleure la mer du golfe de Sagone. Les montagnes, baignées d’or et de brume, semblent retenir leur souffle devant tant de beauté silencieuse.
Si, comme Jean-Claude Camü, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos