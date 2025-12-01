A màghjina - Luce di Saone
Entre ombre et lumière, le soleil fend les nuages et effleure la mer du golfe de Sagone. Les montagnes, baignées d’or et de brume, semblent retenir leur souffle devant tant de beauté silencieuse.
Si, comme Jean-Claude Camü, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.