CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
À Lucciana, le groupe scolaire de Crucetta porte désormais le nom de Jean-François Filippi 30/08/2025 Biguglia - À quelques mois des élections, la municipalité présente son bilan de mandature 29/08/2025 Une éclipse totale de Lune visible en Corse le 7 septembre 29/08/2025 Vagues dangereuses annoncées sur la côte occidentale du Cap Corse et de la Haute-Corse 29/08/2025

A màghjina : Luce d’alba nantu à Casevecchie


le Samedi 30 Août 2025 à 07:25

À l’aube, depuis Ville di Petrabugno, les toits de Casevecchie s’éveillent doucement. En contrebas, le port de Bastia s’ouvre sur la mer Tyrrhénienne, où la lumière naissante se mêle à l’horizon.
Si, comme Annick Medori, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos