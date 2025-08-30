A màghjina : Luce d’alba nantu à Casevecchie
À l’aube, depuis Ville di Petrabugno, les toits de Casevecchie s’éveillent doucement. En contrebas, le port de Bastia s’ouvre sur la mer Tyrrhénienne, où la lumière naissante se mêle à l’horizon.
