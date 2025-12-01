A màghjina - I culori di u Niolu
Sous la lumière douce d’octobre, le lac de Calacuccia reflète les teintes chaudes de l’automne. Entre pins et châtaigniers, le Niolu se pare d’or et de cuivre, offrant un spectacle rare au cœur de la montagne corse.
