A màghjina - I culori di u Niolu


le Samedi 1 Novembre 2025 à 07:25

Sous la lumière douce d’octobre, le lac de Calacuccia reflète les teintes chaudes de l’automne. Entre pins et châtaigniers, le Niolu se pare d’or et de cuivre, offrant un spectacle rare au cœur de la montagne corse.
Si, comme Christine Le Hir, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







