CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Un homme tué par arme à feu à Sarrola-Carcopino, un membre de sa famille en garde à vue 07/08/2025 Autonomie de la Corse : le président de la Collectivité européenne d’Alsace juge que les habitants de son territoire sont eux "trop gentils, légitimistes et droits" pour être entendus 06/08/2025 Borgo : Un motard contrôlé à 207 km/h sur la RT 11 06/08/2025 Un nouveau cas de chikungunya détecté à Ghisonaccia :  deux foyers de transmission désormais actifs en Corse 06/08/2025

A màghjina : Frusciu di luce sopra a Sposata


le Jeudi 7 Août 2025 à 07:25

Au petit matin, les rayons percent la couche nuageuse pour révéler les courbes de la Sposata. L’ombre des oliviers et la silhouette paisible de l’église de Vicu soulignent le calme de l’instant fixé par Lucien Queroli.
Si vous aussi avez un cliché - que vous avez réalisé - une belle photo de votre village, d'un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com.  Cliquez sur l'image pour en apprécier toute la beauté







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos