A màghjina : Frusciu di luce sopra a Sposata
Au petit matin, les rayons percent la couche nuageuse pour révéler les courbes de la Sposata. L’ombre des oliviers et la silhouette paisible de l’église de Vicu soulignent le calme de l’instant fixé par Lucien Queroli.
Si vous aussi avez un cliché - que vous avez réalisé - une belle photo de votre village, d'un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com.
