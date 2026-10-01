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A màghjina - Dopu à a timpesta, a luce


La rédaction le Vendredi 9 Octobre 2026 à 07:05


Après la pluie, une trouée de lumière vient percer les derniers nuages. Le ciel hésite encore entre l’orage qui s’éloigne et le retour du beau temps.
Si, comme Pascal Le Dervouët, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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