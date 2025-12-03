A màghjina - Da Punta di Zorpi, a costa à l’orizonte
Depuis le sommet de la Punta di Zorpi sous un manteau hivernal, à 1 931 mètres d’altitude, le regard porte jusqu’à la plaine orientale où l’on distingue, au loin, les étangs d’Urbinu et de Diane.
Si, comme Yann , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.