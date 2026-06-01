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A màghjina - Corbara, sottu à a prutezzione di u celu


le Jeudi 4 Juin 2026 à 07:25

Partant du clocher de Corbara, l’arcubalenu dessine une arche parfaite au-dessus du village. Entre ombre et lumière après l’orage, ce spectacle éphémère donne l’impression que le ciel lui-même veille sur la commune balanine et la place sous sa protection.
Si, comme Jacqueline Savelli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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