A màghjina - Corbara, sottu à a prutezzione di u celu
Partant du clocher de Corbara, l’arcubalenu dessine une arche parfaite au-dessus du village. Entre ombre et lumière après l’orage, ce spectacle éphémère donne l’impression que le ciel lui-même veille sur la commune balanine et la place sous sa protection.
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