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A màghjina : Centuri, un abbracciu di sole


le Samedi 10 Octobre 2026 à 07:30

Le Cap Corse offre son soleil, Centuri lui tend son port. La lumière s’attarde sur les quais, glisse sur l’eau et invite le regard à flâner. Ici, la mer prend son temps, et l’on voudrait lui emprunter un peu de cette lenteur.
Si, comme Mylène Sabiani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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