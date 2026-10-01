A màghjina : Centuri, un abbracciu di sole
Le Cap Corse offre son soleil, Centuri lui tend son port. La lumière s’attarde sur les quais, glisse sur l’eau et invite le regard à flâner. Ici, la mer prend son temps, et l’on voudrait lui emprunter un peu de cette lenteur.
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