A màghjina : Calvi, trà mare è muntagna
Au premier plan de cette vue aérienne la Citadelle de Calvi, sentinelle de pierre tournée vers l’infini marin, domine. Son golfe déroule un arc d’azur où voguent les voiliers, tandis qu’au loin, les reliefs du Cap Corse se fondent dans la brume légère. Entre mer et montagne, c’est toute la majesté de la Balagne qui se révèle.
