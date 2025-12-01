CorseNetInfos
A màghjina - Calvi sott’à u silenziu di a notte


le Mercredi 19 Novembre 2025 à 07:28

La baie s’allume peu à peu, comme si la nuit prenait le temps d’apprivoiser la ville. Les lumières de Calvi se reflètent dans l’eau immobile, dessinant une frontière fragile entre la mer et le ciel encore chargé des dernières braises du jour. Un paysage suspendu, où la quiétude domine malgré la rumeur lointaine de la vie qui continue en contrebas.
Si, comme Mylène Sabiani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







