A màghjina - Calvi sott’à u silenziu di a notte
La baie s’allume peu à peu, comme si la nuit prenait le temps d’apprivoiser la ville. Les lumières de Calvi se reflètent dans l’eau immobile, dessinant une frontière fragile entre la mer et le ciel encore chargé des dernières braises du jour. Un paysage suspendu, où la quiétude domine malgré la rumeur lointaine de la vie qui continue en contrebas.
