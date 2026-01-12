A màghjina - Bavella innevata sott’à e stelle
Sous le ciel constellé, les aiguilles de Bavella blanchies par un bref épisode neigeux se découpent dans la nuit. Vue depuis la punta de Carbini, la montagne corse retrouve, le temps de quelques heures, un visage d’hiver, silencieux et minéral qu'a su saisir Patrick Nicolaï.
