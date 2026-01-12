CorseNetInfos
A màghjina - Bavella innevata sott’à e stelle


le Mardi 13 Janvier 2026 à 17:35

Sous le ciel constellé, les aiguilles de Bavella blanchies par un bref épisode neigeux se découpent dans la nuit. Vue depuis la punta de Carbini, la montagne corse retrouve, le temps de quelques heures, un visage d’hiver, silencieux et minéral qu'a su saisir Patrick Nicolaï.
Si, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant n valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







