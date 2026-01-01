CorseNetInfos
A màghjina - Bastia vista da u molu di u Tragone


le Mardi 20 Janvier 2026 à 07:18

Au petit matin, Bastia se dévoile dans une lumière bleutée, encore retenue entre la mer et la montagne. Depuis le môle du Dragon, la ville apparaît paisible : les façades colorées du Vieux-Port s’illuminent une à une, San Ghjuvà veille, et le port peine à s’animer. Un instant suspendu, avant que la cité ne retrouve son rythme quotidien.
Si, comme Hyacintge Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







