A màghjina - Bastia à fior d’acqua
Charles Monti (Charles-Vincent Monti) le Lundi 12 Octobre 2026 à 07:25
Depuis le plan d’eau du Vieux-Port, Bastia dévoile ses façades serrées autour des quais, leurs teintes jaunes, roses et ocre prolongées par les reflets. Les mâts des bateaux se mêlent aux lignes des immeubles, tandis que le double campanile de San Ghjuvà émerge au-dessus des toits. En arrière-plan, les maisons s’égrènent sur les pentes jusqu’aux reliefs qui ferment l’horizon. Entre la mer et la montagne, toute une ville tient dans ce regard
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