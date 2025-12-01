CorseNetInfos
A màghjina - Bastani imbiancatu sott'à u celu d'invernu


le Mardi 9 Décembre 2025 à 07:06

Le lac de Bastani, entièrement figé par le froid, offre un paysage hivernal saisissant au cœur du massif du Renosu. La neige recouvre les reliefs jusqu’aux crêtes, tandis que la mer se devine à l’horizon, rappelant la proximité entre haute montagne et littoral en Corse.
Si, comme Pierre Leoni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







