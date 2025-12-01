A màghjina - Bastani imbiancatu sott’à u celu d’invernu
Le lac de Bastani, entièrement figé par le froid, offre un paysage hivernal saisissant au cœur du massif du Renosu. La neige recouvre les reliefs jusqu’aux crêtes, tandis que la mer se devine à l’horizon, rappelant la proximité entre haute montagne et littoral en Corse.
