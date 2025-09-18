CorseNetInfos
A màghjina - Ballu di fiamanti à l’alba di Chjurlinu


le Jeudi 18 Septembre 2025 à 07:25

Dans le silence du petit matin, les flamants roses effleurent l’étang de Chjurlinu, ailes éclatantes sous la première lumière. En arrière-plan, le stade Armand-Cesari veille, comme un témoin discret de cette danse éphémère entre ciel et eau.
Si, comme Hyacinthe Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







