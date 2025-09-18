A màghjina - Ballu di fiamanti à l’alba di Chjurlinu
Dans le silence du petit matin, les flamants roses effleurent l’étang de Chjurlinu, ailes éclatantes sous la première lumière. En arrière-plan, le stade Armand-Cesari veille, comme un témoin discret de cette danse éphémère entre ciel et eau.
