A màghjina - A luce si sveglia è accarezza Bastia
Les premières lueurs du jour effleurent Bastia, révélant la ville encore silencieuse et la mer déjà éveillée. Dans le ciel, les couleurs se mêlent et s’étirent, comme si l’aube prenait son temps pour poser doucement sa lumière sur les toits, les collines et le port. Une journée commence, claire et nette, sous un horizon qui semble respirer
