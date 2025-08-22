CorseNetInfos
A màghjina : A croce di u Monte Cintu


le Vendredi 22 Août 2025 à 07:25

Au sommet du Monte Cintu, plus haut point de l’île à 2 706 mètres d’altitude, se dresse la croix sommitale portant l’inscription « A Croce, A Nostra Sperenza ». Elle marque la fin de l’ascension sur le toit de la Corse qui offre au regard un panorama exceptionnel sur les reliefs de l’île jusqu’au golfe de Calvi.
Si, comme Paule-Andrée Capia-Fillon, , vous avez capturé un cliché — une photo que vous avez vous-même réalisée,mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com.
