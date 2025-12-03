A màghjina - A bellezza di e muntagne
À travers le hublot d’un appareil d’Air Corsica reliant Ajaccio à Rome, les voyageurs découvrent un spectacle saisissant : les reliefs puissants de l’île, saupoudrés par les premières neiges, découpent l’horizon sous une lumière limpide. Un panorama rare, entre ciel et mer, qui rappelle à chaque instant la force et la grandeur du paysage insulaire
