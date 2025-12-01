CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Clôture en beauté de la 4ᵉ édition du Corsica Bike Festival à L’Île‑Rousse 27/10/2025 Canavaggia : plusieurs dizaines d’hectares sont menacés par un feu virulent 26/10/2025 Trail - Gautier Airiau victorieux à Bonifacio 26/10/2025

A màghjina - À Roccapina, ùn ci hè micca solu u Leone !


F. C le Lundi 27 Octobre 2025 à 07:40

Bien sûr le Lion de Roccapina, c'est indiscutable, est la vedette de ce lieu emblématique entre Sartène et Bonifacio. Mais tout ce secteur est vraiment un musée des pierres étranges (comme le montre cette photo signée Sandra Canonici) qui surprennent ceux qui se promènent dans les sentiers de randonnée où ils découvrent vraiment des merveilles. Il y en a des dizaines, de toutes formes, de toutes dimensions. Cette étonnante minéralité nous plonge dans un monde différent et un peu mystérieux. Il n'est pas nécessaire que ces monolithes ressemblent à des êtres humains ou à des animaux, il faut laisser la place à l'imagination, au rêve et...à la réflexion...
Si, vous aussi vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos