A màghjina - À Roccapina, ùn ci hè micca solu u Leone !
F. C le Lundi 27 Octobre 2025 à 07:40
Bien sûr le Lion de Roccapina, c'est indiscutable, est la vedette de ce lieu emblématique entre Sartène et Bonifacio. Mais tout ce secteur est vraiment un musée des pierres étranges (comme le montre cette photo signée Sandra Canonici) qui surprennent ceux qui se promènent dans les sentiers de randonnée où ils découvrent vraiment des merveilles. Il y en a des dizaines, de toutes formes, de toutes dimensions. Cette étonnante minéralité nous plonge dans un monde différent et un peu mystérieux. Il n'est pas nécessaire que ces monolithes ressemblent à des êtres humains ou à des animaux, il faut laisser la place à l'imagination, au rêve et...à la réflexion...
Si, vous aussi vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.