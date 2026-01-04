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A màghjina - A Giraglia vista da Capiaghja


le Dimanche 29 Mars 2026 à 07:35

Depuis les hauteurs de Capiaghja, au bout du Cap Corse, la Giraglia se détache dans l’azur profond de la mer Tyrrhénienne. Au premier plan, un tapis printanier éclatant de jaune, annonce le retour des beaux jours et contraste avec le bleu intense de l’horizon. Isolée face au large, l’île et son phare veillent,sur l’extrémité nord de la Corse.
Si, comme Gérard Audoin, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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