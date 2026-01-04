A màghjina - A Giraglia vista da Capiaghja
Depuis les hauteurs de Capiaghja, au bout du Cap Corse, la Giraglia se détache dans l’azur profond de la mer Tyrrhénienne. Au premier plan, un tapis printanier éclatant de jaune, annonce le retour des beaux jours et contraste avec le bleu intense de l’horizon. Isolée face au large, l’île et son phare veillent,sur l’extrémité nord de la Corse.
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