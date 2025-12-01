A màghjina - A Croce di Punta Licciola sopra i nuli
Dressée à 2 235 mètres d’altitude, la croix de Punta Licciola se dresse au-dessus des nuages, là où le silence des cimes se mêle au souffle du vent. Posée sur un amas de pierres, elle veille sur les vallées profondes et les crêtes tourmentées du massif corse. Symbole de foi pour certains, repère pour d’autres, elle incarne la présence humaine dans un monde de pierre et de lumière, suspendue entre ciel et terre.
