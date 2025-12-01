CorseNetInfos
A màghjina - A Croce di Punta Licciola sopra i nuli


le Mardi 4 Novembre 2025 à 07:25

Dressée à 2 235 mètres d’altitude, la croix de Punta Licciola se dresse au-dessus des nuages, là où le silence des cimes se mêle au souffle du vent. Posée sur un amas de pierres, elle veille sur les vallées profondes et les crêtes tourmentées du massif corse. Symbole de foi pour certains, repère pour d’autres, elle incarne la présence humaine dans un monde de pierre et de lumière, suspendue entre ciel et terre.
Si, comme Paule-Andree Capia-Fillon, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







