"A leia di i nostri rughjoni" fait escale à Speluncatu


La rédaction le Vendredi 17 Octobre 2025 à 10:05

Dans le cadre de l'action "A Leia di i nostri rughjoni" , qui va du Niolu à la Balagne en suivant les chemins des bergers lors des transhumances, l'association Musanostra, soutenue par le Comité de massif, fera halte dans le beau village de Speloncato où diverses actions culturelles se dérouleront le samedi 18 octobre à compter de 16h30.



(Photo Pétrus Arrighi)
Le coup d'envoi de l'après-midi sera donné à 16h30 par l'écrivain Pierre Jourde, dont le dernier roman est en lice pour le prix Renaudot. Il animera un atelier de lecture 
Ce professeur de littérature a toujours mené avec succès de tels ateliers et a conduit de nombreux groupes de lecteurs jusqu'à l'obtention de prix prestigieux ; la lecture à haute voix est un art qu'on peut acquérir à tout âge , donc collégiens et tout autres personnes sont les bienvenues.
L'atelier est donc public et gratuit.
 
Puis à 17h30 interrogé par Kévin Petroni, docteur en littérature, lui même auteur d'ouvrages sur la Corse qui vient de publier aux Classiques Garnier La Corse , conservatoire de la modernité,  il présentera son dernier roman La marchande d'oublies, paru cette année chez Gallimard. Des livres seront vendus sur place et il y aura une séance de dédicaces
 
À 18h30   débutera la table ronde avec des intervenants locaux, tels que le maire de Speloncat,   Jean-François Poli, Pierre Ridolfi le fondateur du coworking Imagina et peut-être s'il est présent Jean-Dominique Poli (enseignant, auteur) ; les intervenants extérieurs seront Coralie Camilli, philosophe, auteure, Laetizia Castellani et Eugène Gherardi, universitaires et auteurs . Les débats seront menés par Kévin Petroni.
 
S'ensuivra un moment convivial autour d'un apéritif, avec un diaporama des photos prises par deux photographes professionnels , Edouard Monfrais Albertini et Marjorie Pradal
La projection étant accompagnée des lectures des participants à l'atelier de l'après-midi.




