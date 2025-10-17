"A leia di i nostri rughjoni" fait escale à Speluncatu

Le coup d'envoi de l'après-midi sera donné à 16h30 par l'écrivain Pierre Jourde, dont le dernier roman est en lice pour le prix Renaudot. Il animera un atelier de lecture

Ce professeur de littérature a toujours mené avec succès de tels ateliers et a conduit de nombreux groupes de lecteurs jusqu'à l'obtention de prix prestigieux ; la lecture à haute voix est un art qu'on peut acquérir à tout âge , donc collégiens et tout autres personnes sont les bienvenues.

L'atelier est donc public et gratuit.

Puis à 17h30 interrogé par Kévin Petroni, docteur en littérature, lui même auteur d'ouvrages sur la Corse qui vient de publier aux Classiques Garnier La Corse , conservatoire de la modernité, il présentera son dernier roman La marchande d'oublies, paru cette année chez Gallimard. Des livres seront vendus sur place et il y aura une séance de dédicaces

À 18h30 débutera la table ronde avec des intervenants locaux, tels que le maire de Speloncat, Jean-François Poli, Pierre Ridolfi le fondateur du coworking Imagina et peut-être s'il est présent Jean-Dominique Poli (enseignant, auteur) ; les intervenants extérieurs seront Coralie Camilli, philosophe, auteure, Laetizia Castellani et Eugène Gherardi, universitaires et auteurs . Les débats seront menés par Kévin Petroni.

S'ensuivra un moment convivial autour d'un apéritif, avec un diaporama des photos prises par deux photographes professionnels , Edouard Monfrais Albertini et Marjorie Pradal

La projection étant accompagnée des lectures des participants à l'atelier de l'après-midi.