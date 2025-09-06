À la citadelle d’Ajaccio, la mode durable défile en textile recyclé

L’événement a pris place vendredi soir au coeur de la Citadelle d'Ajaccio, dans une ambiance festive.

C’est la 3e année que l’association Iniziativa organise un défilé de mode éco-responsable. Cette année, l’événement a été préparé avec les recycleries de Porto-Vecchio « Dinò Recyclerie Créative » et de Francardo « Solideria ». Objectifs du défilé ? Présenter les pièces uniques et originales confectionnées par les salariés des trois recycleries et mettre en lumière l’importance de l’éco-responsabilité dans la mode. Au total, lors de ce défilé, près d’une centaine de pièces ont été dévoilées.

« Le travail qui est fait, c’est ce que vous allez voir ce soir, c’est l’aboutissement d’une année de travail ». C’est par ces mots que la directrice d’Iniziativa Jordane Veron a lancé le défilé.



De la musique, de la joie, des mannequins de tous les âges, les créations, de l’émotion et le final avec la traditionnelle robe de mariée. Tout a été parfaitement orchestré.



La recyclerie de Porto-Vecchio a ouvert le bal avec des sacs en bouées recyclées. Suivi par la présentation de l’atelier de la recyclerie de Francardo. Iniziativa a présenté « une collection » créée à partir de matériaux recyclés par les salariés en transition professionnelle de l’atelier Fil & Fer.

Bernadette, Carole, Lucia, Christine, Frédérique, Gilda, Madalina, Rita, Valérie, et Ann, sous l'œil bienveillant de Patricia, leur encadrante, ont partagé avec fierté leur collection upcyclée.