À la citadelle d’Ajaccio, la mode durable défile en textile recyclé

L’événement a pris place vendredi soir au coeur de la Citadelle d'Ajaccio, dans une ambiance festive.
C’est la 3e année que l’association Iniziativa organise un défilé de mode éco-responsable. Cette année, l’événement a été préparé avec les recycleries de Porto-Vecchio « Dinò Recyclerie Créative » et de Francardo « Solideria ». Objectifs du défilé ? Présenter les pièces uniques et originales confectionnées par les salariés des trois recycleries et mettre en lumière l’importance de l’éco-responsabilité dans la mode. Au total, lors de ce défilé, près d’une centaine de pièces ont été dévoilées.
C’est la 3e année que l’association Iniziativa organise un défilé de mode éco-responsable. Cette année, l’événement a été préparé avec les recycleries de Porto-Vecchio « Dinò Recyclerie Créative » et de Francardo « Solideria ». Objectifs du défilé ? Présenter les pièces uniques et originales confectionnées par les salariés des trois recycleries et mettre en lumière l’importance de l’éco-responsabilité dans la mode. Au total, lors de ce défilé, près d’une centaine de pièces ont été dévoilées.
« Le travail qui est fait, c’est ce que vous allez voir ce soir, c’est l’aboutissement d’une année de travail ». C’est par ces mots que la directrice d’Iniziativa Jordane Veron a lancé le défilé.
De la musique, de la joie, des mannequins de tous les âges, les créations, de l’émotion et le final avec la traditionnelle robe de mariée. Tout a été parfaitement orchestré.
La recyclerie de Porto-Vecchio a ouvert le bal avec des sacs en bouées recyclées. Suivi par la présentation de l’atelier de la recyclerie de Francardo. Iniziativa a présenté « une collection » créée à partir de matériaux recyclés par les salariés en transition professionnelle de l’atelier Fil & Fer.
Bernadette, Carole, Lucia, Christine, Frédérique, Gilda, Madalina, Rita, Valérie, et Ann, sous l'œil bienveillant de Patricia, leur encadrante, ont partagé avec fierté leur collection upcyclée.
De la musique, de la joie, des mannequins de tous les âges, les créations, de l’émotion et le final avec la traditionnelle robe de mariée. Tout a été parfaitement orchestré.
La recyclerie de Porto-Vecchio a ouvert le bal avec des sacs en bouées recyclées. Suivi par la présentation de l’atelier de la recyclerie de Francardo. Iniziativa a présenté « une collection » créée à partir de matériaux recyclés par les salariés en transition professionnelle de l’atelier Fil & Fer.
Bernadette, Carole, Lucia, Christine, Frédérique, Gilda, Madalina, Rita, Valérie, et Ann, sous l'œil bienveillant de Patricia, leur encadrante, ont partagé avec fierté leur collection upcyclée.
Un défilé pour valoriser le potentiel des salariés en insertion
Une robe de mariée, 65 tenues réalisées par l’atelier d’Iniziativa, des mannequins d’un soir de 2 à 80 ans, « l’idée c’est que tout le monde puisse défiler, que tout le monde passe un bon moment, que l’on puisse montrer toutes nos créations et tout ce que sont capables de faire nos salariés » indique la directrice d’Iniziativa. « Il y a le côté seconde vie des vêtements puisque ce n’est que du textile recyclé et aussi une seconde vie des personnes, puisque ce sont des salariés en insertion qui ont fait toutes ces collections sous la houlette d’une couturière ».
Et côté mannequins, ils étaient nombreux à défiler, à jouer le jeu et à prendre plaisir. « Les salariés ont pris part au défilé, mais également des salariés d’autres chantiers, des partenaires, des amis, des enfants. »
« Iniziativa est une association d’insertion professionnelle de publics en difficulté. Il y a la recyclerie, les espaces verts, la voirie, le maraîchage, un foodtruck, qui sont des supports d’insertion. L’idée première c’est que tous nos salariés qui ont entre 18 et 66 ans puissent profiter de ce moment chez nous pour reprendre un second départ, retrouver le monde du travail classique. » Ce défilé est un beau tremplin.
Et côté mannequins, ils étaient nombreux à défiler, à jouer le jeu et à prendre plaisir. « Les salariés ont pris part au défilé, mais également des salariés d’autres chantiers, des partenaires, des amis, des enfants. »
« Iniziativa est une association d’insertion professionnelle de publics en difficulté. Il y a la recyclerie, les espaces verts, la voirie, le maraîchage, un foodtruck, qui sont des supports d’insertion. L’idée première c’est que tous nos salariés qui ont entre 18 et 66 ans puissent profiter de ce moment chez nous pour reprendre un second départ, retrouver le monde du travail classique. » Ce défilé est un beau tremplin.
Zoom sur les bouées recyclées
Les bouées gonflables font parties des déchets présents sur nos plages. Face à cette réalité, Dinò Recyclerie Créative implantée à Porto-Vecchio, a fait le choix de leur redonner une utilité. Sous sa marque déposée Tote Boya, l’atelier couture transforme ces bouées ainsi que des serviettes de plage usagées en pièces uniques et fabriquées à la main : sacs de plage, pochettes et coussins.
Chaque création raconte une histoire, celle d’un déchet devenu ressource, d’un geste citoyen devenu projet collectif.
Chaque création raconte une histoire, celle d’un déchet devenu ressource, d’un geste citoyen devenu projet collectif.
Solideria
Portée par l’association Solideria, la Recyclerie Ecocreazione de Francardo, en Centre Corse, constitue aujourd’hui un pôle d’expérimentation textile, avec son atelier couture dédié à la réparation, à l’upcycling et à la création de pièces uniques. Cet espace est aussi un chantier d’insertion, où des femmes et des hommes se forment, reprennent confiance et développent des compétences valorisantes et qualifiantes.
Chaque pièce confectionnée dans cet atelier raconte une histoire : celle d’un territoire qui valorise ses ressources, d’une équipe investie dans une démarche éco-responsable, et d’un geste couture qui redevient un acte citoyen.
Participer à un défilé de mode, c’est pour Solideria une façon de rendre visible ce travail de l’ombre, de célébrer les talents révélés par la matière récupérée, et d’affirmer que l’avenir de la mode peut : être solidaire, local et durable.
Chaque pièce confectionnée dans cet atelier raconte une histoire : celle d’un territoire qui valorise ses ressources, d’une équipe investie dans une démarche éco-responsable, et d’un geste couture qui redevient un acte citoyen.
Participer à un défilé de mode, c’est pour Solideria une façon de rendre visible ce travail de l’ombre, de célébrer les talents révélés par la matière récupérée, et d’affirmer que l’avenir de la mode peut : être solidaire, local et durable.