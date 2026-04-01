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À l’EREA d’Ajaccio, une foire artisanale comme salle de classe à ciel ouvert


Jeanne Soury le Vendredi 24 Avril 2026 à 16:00

Le 28 avril, l’EREA Francine Leca d’Ajaccio organise sa première foire artisanale ouverte au public. Pensé comme un véritable exercice en conditions réelles, l’événement permettra aux élèves de se confronter au terrain, entre organisation, vente et accueil, tout en s’inscrivant dans un projet pédagogique plus large.



À l’EREA d’Ajaccio, une foire artisanale comme salle de classe à ciel ouvert
Le 28 avril prochain, la cour de l’Établissement Régional d'Enseignement Adapté (EREA) Francine Leca va changer de visage. Exit le cadre habituel de l'établissement ajaccien : place aux stands, aux échanges, et à une effervescence peu commune. Le temps d’une journée, l’établissement se transforme en véritable marché, où les élèves ne seront plus en exercice… mais en situation réelle. 

Car derrière cette première foire artisanale, l’objectif est clair : apprendre autrement. « C’est un TP géant, grandeur nature », explique Michaël Giacometti, AESH et à l’initiative du projet avec une enseignante de la section vente. « On sort du cadre classique. Les élèves organisent, vendent, accueillent. Ils vivent vraiment ce qu’ils apprennent. »

Apprendre en faisant

Tout autour de la cour, une quinzaine d’artisans venus du bassin ajaccien et de toute la Corse installeront leurs stands. Produits du terroir, créations artisanales, spécialités locales : l’événement s’ancre pleinement dans la vie économique d’Ajaccio.

À l’EREA d’Ajaccio, une foire artisanale comme salle de classe à ciel ouvert
Mais la véritable originalité ne se trouve pas seulement dans les stands. Elle réside dans le rôle confié aux élèves. Ce sont eux qui « chapeautent » l’événement. Les élèves de la section vente tiendront le magasin pédagogique, tandis que d’autres orienteront les visiteurs ou participeront à l’organisation. Les sections jardinage et brasserie seront également mobilisées.

Une implication qui change le rapport à l’école

Dans cet établissement qui accueille des jeunes en difficulté scolaire ou sociale, ce type de projet prend une dimension particulière. « Ils sont à fond », observe Michaël Giacometti. « Ils ont une vraie motivation, parce qu’ils comprennent le sens de ce qu’ils font. »

Et les effets se font sentir bien au-delà de la journée elle-même. « Même au niveau scolaire, ça les booste. Ce sont des mises en situation totale. » Responsabilisation, autonomie, confiance : autant de compétences qui se construisent autrement, loin du cadre traditionnel de la salle de classe.

Si la foire constitue avant tout un outil pédagogique, elle s’inscrit aussi dans un projet plus large. Les fonds récoltés permettront de contribuer au financement d’un voyage à Rome, prévu du 12 au 16 juin.

Un séjour préparé depuis plusieurs mois, autour des liens entre la Corse et la capitale italienne, et auquel participeront dix élèves. « C’est un projet sur lequel on travaille depuis l’année dernière. Cette journée fait partie des étapes pour le concrétiser. »

À l’EREA d’Ajaccio, une foire artisanale comme salle de classe à ciel ouvert
 Montrer une autre image de l’établissement

Au-delà de l’apprentissage, cette foire est aussi une manière de faire tomber certains préjugés. Seul établissement de ce type en Corse, l’EREA d’Ajaccio accueille 120 élèves venus de toute l’île. Il propose plusieurs formations professionnelles, de la vente à la cuisine, en passant par le jardinage, la peinture ou l’aide à la personne.

« On a parfois une mauvaise image, reconnaît Michaël Giacometti. Mais ce sont des jeunes qui ont surtout besoin d’un cadre différent. Et quand on leur donne des projets concrets, ils répondent présents. »

Une ouverture qui se traduit aussi par des actions concrètes tout au long de l’année. En décembre dernier, les élèves de la section vente avaient déjà tenu un chalet lors du marché de Noël, une première expérience de contact direct avec le public, dans un véritable esprit d’initiation au monde professionnel.

Ouverte à tous, cette première foire artisanale se veut avant tout un moment de rencontre, entre élèves, artisans et habitants. Une journée où l’école sort de ses murs, pour mieux se connecter à son environnement. Le temps d’un instant, ils ne seront plus seulement élèves. Ils seront déjà, un peu, professionnels.




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