À l’EREA d’Ajaccio, une foire artisanale comme salle de classe à ciel ouvert

Mais la véritable originalité ne se trouve pas seulement dans les stands. Elle réside dans le rôle confié aux élèves. Ce sont eux qui « chapeautent » l’événement. Les élèves de la section vente tiendront le magasin pédagogique, tandis que d’autres orienteront les visiteurs ou participeront à l’organisation. Les sections jardinage et brasserie seront également mobilisées.



Une implication qui change le rapport à l’école



Dans cet établissement qui accueille des jeunes en difficulté scolaire ou sociale, ce type de projet prend une dimension particulière. « Ils sont à fond », observe Michaël Giacometti. « Ils ont une vraie motivation, parce qu’ils comprennent le sens de ce qu’ils font. »



Et les effets se font sentir bien au-delà de la journée elle-même. « Même au niveau scolaire, ça les booste. Ce sont des mises en situation totale. » Responsabilisation, autonomie, confiance : autant de compétences qui se construisent autrement, loin du cadre traditionnel de la salle de classe.



Si la foire constitue avant tout un outil pédagogique, elle s’inscrit aussi dans un projet plus large. Les fonds récoltés permettront de contribuer au financement d’un voyage à Rome, prévu du 12 au 16 juin.



Un séjour préparé depuis plusieurs mois, autour des liens entre la Corse et la capitale italienne, et auquel participeront dix élèves. « C’est un projet sur lequel on travaille depuis l’année dernière. Cette journée fait partie des étapes pour le concrétiser. »