À Vero et à l'Ospedale, hommage à deux pompiers morts en service commandé

Hommage à Thierry Accardo à Vico

Le 6 septembre 1987, le sapeur-pompier volontaire Thierry Accardo, du centre de secours de Vico, perdait accidentellement la vie alors qu’il participait à la lutte contre un incendie au niveau du Capu à u Bellu, sur la commune de Vico.

Trente-huit ans après, un hommage lui a été rendu samedi en fin d’après-midi, en présence de sa famille. La cérémonie était présidée par Véronique Arrighi, présidente du SIS Pumonte.

Étaient également présents Jean-Pierre Fondeville, premier adjoint au maire de Vico, Jean-Dominique Mary, conseiller municipal, ainsi que des représentants du corps des sapeurs-pompiers : le colonel Olivier Javelle, directeur adjoint du SIS Pumonte, le lieutenant-colonel Thierry Nutti, président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de Haute-Corse, et le commandant Jean-Jacques Casalot, président de l’Union départementale de Corse-du-Sud.

La cérémonie s’est déroulée en présence de la garde au drapeau du Corps départemental et d’un détachement des pompiers de Corse-du-Sud.





Hommage à Yves Berne à Porto-Vecchio

Le 6 septembre 1981, le sapeur-pompier Yves Berne, engagé dans les Bouches-du-Rhône et venu en renfort en Corse pour lutter contre les feux de forêt, trouvait la mort en service commandé au hameau de l’Ospedale, sur la commune de Porto-Vecchio.

Un hommage lui a été rendu dimanche matin lors d’une cérémonie présidée par Véronique Arrighi.

À ses côtés figuraient Jean-Paul Panzani, premier vice-président représentant le président de l’Exécutif et la présidente de l’Assemblée de Corse, Nathalie Apostolatos, adjointe au maire de Porto-Vecchio, et Petr’Antò Vesperini, conseiller municipal. Comme la veille, les représentants des sapeurs-pompiers étaient également présents : le colonel Olivier Javelle, le lieutenant-colonel Thierry Nutti, président de l’Union régionale des sapeurs-pompiers du sud-est, et le commandant Jean-Jacques Casalot.

Sur les rangs, on comptait un détachement des pompiers de Corse-du-Sud, des formations militaires de la sécurité civile, des forestiers-sapeurs de la Collectivité de Corse et des jeunes sapeurs-pompiers de l’extrême sud.