À Sarrola-Carcopino, un rassemblement contre le projet de centre de tri de Mezzana

Le dossier des déchets n’a décidément pas fini de faire parler en Corse. Samedi 10 octobre, le collectif Voce Paisana appelle habitants, associations et élus à se retrouver à Sarrola-Carcopino pour dire non au futur centre de tri de Mezzana, porté par la CAPA et le Syvadec.



Pour Manette Battistelli, membre du collectif, les inquiétudes sont multiples. « On s’oppose à ce projet pour des raisons sanitaires, environnementales et financières », explique-t-elle. Le collectif s’inquiète notamment de la proximité du site avec des forages alimentant la commune et d’un éventuel impact sur les nappes phréatiques. Il s’appuie notamment sur un avis défavorable rendu par l’Agence régionale de santé (ARS).



Autre sujet de préoccupation : le trafic routier. Le futur équipement doit accueillir des déchets provenant de plusieurs territoires, notamment de la Gravona, de la vallée du Prunelli et du secteur du Liamone. « On va recevoir des camions de déchets de toute la région », déplore Manette Battistelli, qui redoute les conséquences sur les infrastructures routières mais aussi sur le coût du traitement des déchets pour les habitants de la CAPA.



« Faire du tri à la source »



Le collectif ne conteste pas seulement le lieu ou le fonctionnement du projet. Il défend une autre manière de traiter la question des déchets, en misant davantage sur le tri à la source. « Nous, à la place, on fait du porte-à-porte », affirme Manette Battistelli. Selon elle, les habitants ne disposent pas aujourd’hui de moyens suffisants pour trier efficacement leurs déchets.



Le centre de Mezzana doit, lui, permettre de traiter jusqu’à 60 000 tonnes de déchets par an et de réduire de moitié leur enfouissement. Une enquête publique est prévue en 2027, avant un début des travaux annoncé pour 2028 et 2029, pour une mise en service en 2030.



Pour ce rassemblement, Voce Paisana espère réunir largement autour de son opposition. Des associations de défense de l’environnement sont annoncées, ainsi que la mairie de Cuttoli-Corticchiato, qui s’est prononcée contre le projet. « On demande que le projet soit retiré purement et simplement. On n’en veut pas du tout et on va tout faire pour qu’il n’y soit pas », affirme Manette Battistelli.