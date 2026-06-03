À Meria, une fouille archéologique révèle les traces d’un possible hameau antique

Mais cette découverte prend surtout une dimension particulière lorsqu’on la rapproche d’une fouille menée l’an dernier sur une parcelle voisine. À une trentaine de mètres seulement du bâtiment actuellement mis au jour, les archéologues avaient alors découvert un débarcadère daté de la même période, aménagé en bordure du ruisseau. « C’est plutôt rare d’avoir plusieurs fenêtres d’investigations sur un même territoire, surtout ici à Meria où c’est quand même assez étroit », précise Brice Chevaux. « Comme c’est la même fenêtre chronologique, on a l'assurance que les gens qui vivaient ici dominaient le débarcadère. »





Une proximité qui conduit les archéologues à envisager l’hypothèse d’un petit hameau installé entre la fin de l’époque romaine et les débuts du Moyen Âge. « On imagine que ça pourrait être un petit hameau qui partirait de l’époque romaine et qui aurait continué à croître jusqu’à l’Antiquité tardive et le début du Moyen Âge. Les signaux s’arrêtent au VIe siècle, donc on se dit qu’il aurait pu être abandonné par la suite. Mais en tout cas, le débarcadère est un lieu d’amarrage qui demandait de la main d’œuvre, d’où l’hypothèse de plusieurs habitations au-dessus, comme celle qu’on a trouvé lors de cette fouille. »



L’opération de fouilles archéologiques doit se terminer à la fin du mois de juin. Les équipes de l’Inrap conserveront ensuite les pièces découvertes durant deux ans, afin de mieux les étudier au sein de leurs laboratoires. Les vestiges pourront ensuite « être présentés d’une autre manière, par exemple dans des conférences, des publications ou au sein d’une collection permanente d’un musée », détaille Jean-Baptiste Jamin.

