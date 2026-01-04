À Lucciana, un nouveau lieu pour accompagner les jeunes parents

(Photos Gérard Baldocchi)





Soutenir et accompagner les parents : c’est l’objectif de l’association Casa Famiglia. Fondée il y a deux ans par Maéva Vaz, elle s’adresse principalement aux parents d’enfants âgés de zéro à trois ans. « L’idée, c'est d’accompagner les parents dans l’information, la prévention ou les difficultés quotidiennes de jeunes parents qu’ils peuvent rencontrer », explique la directrice de l’association. Basée à Bastia, celle-ci a également déployé des activités en milieu rural, afin d’aller vers les familles les plus isolées. « On a des conventions avec plusieurs communes, dont Oletta et Prunelli-di-Fium'Orbu, et on va démarrer prochainement dans le Cap Corse. On veut vraiment aller vers les familles qui peuvent être isolées par rapport à la parentalité ou par rapport aussi à la localisation géographique. Chez nous, on a beaucoup de villages, et on est souvent loin des familles et loin des services de santé. »





Pour continuer à accompagner ces publics, l’association ouvre un centre parentalité, inauguré ce mardi après-midi à Lucciana en présence de ses partenaires. « On sort du centre de Bastia pour faire un petit peu le pont vers l’agglomération bastiaise. Lucciana est une commune qui est en train de se développer par rapport aux familles. Avec l’extension de l’école juste en face et trois crèches qui ne sont pas loin, le public famille et petite enfance est très présent, de nombreuses familles s’installent et il y avait besoin de ce genre de lieu de prévention et de rencontre », souligne la fondatrice de l’association.



Au sein des plus de 100 m2 de locaux, les parents vont pouvoir retrouver trois espaces distincts : « Le but premier, c'est d'accompagner les jeunes et futurs parents, donc on a d’abord un pôle ressources disponible pour tout parent ou tout professionnel. Il y a de la documentation autour des maladies du nourrisson, de son développement, de la grossesse et surtout aussi de la santé mentale, que ce soit celle des parents ou des enfants. Et on a toujours un accueillant qui est formé sur l’orientation des familles, parce qu’on a recensé les acteurs locaux par secteur. L’idée, c'est de pouvoir apporter une réponse ou en tout cas mettre en lien facilement avec l'organisme ciblé. On n’a pas vocation de traiter tous les sujets et de tout connaître, mais on peut les mettre en lien avec d’autres acteurs. »

