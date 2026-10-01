À Ghisonaccia, Urbinu in Festa a sensibilisé les enfants et le public aux zones humides

Les ateliers ont abordé les milieux lagunaires sous plusieurs angles. La Collectivité de Corse a proposé la « cariole des laro-limicoles », consacrée à ces oiseaux du littoral, ainsi que des animations sur la pêche en étang et le biomimétisme. Le Conservatoire d’espaces naturels de Corse a présenté la flore endémique et protégée du littoral, tandis que la plateforme de recherche Stella Mare a consacré son intervention à la découverte et à la préservation des espèces de Méditerranée.

Le CPIE Bastia U Marinu a animé des ateliers sur les amphibiens, le piégeage du carbone par les zones humides et la problématique du crabe bleu. L’association Hélios a abordé les besoins en eau des plantes et des animaux. La MAIF a, de son côté, associé biodiversité et climat à la prévention des risques majeurs et à la préparation d’un kit d’urgence.

Ces différentes approches ont permis d’expliquer les fonctions des zones humides. Au-delà de leur rôle d’habitat pour les oiseaux, les amphibiens et les poissons, ces milieux contribuaient à l’épuration et au stockage de l’eau. Ils participaient aussi à l’atténuation des inondations, à la limitation de l’érosion et à la régulation du climat par le piégeage et le stockage du carbone.