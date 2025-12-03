CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Stella Tagliati 03/12/2025 Chambre d’agriculture : Un premier bilan de mandature avec des avancées et des inquiétudes 02/12/2025 Marie-Hélène Lecenne quitte l’ARS de Corse, Christelle Boucher-Dubos lui succède 02/12/2025 A Festa di a Nazioni, le 6 décembre à Conca - "On ne pourrait plus s’en passer" 02/12/2025

A Festa di a Nazioni, le 6 décembre à Conca - "On ne pourrait plus s’en passer"


le Mardi 2 Décembre 2025 à 20:40

Bon an, mal an, les occasions de célébrer A Festa di a Nazioni à Conca se comptent au nombre de vingt-sept depuis 1998, et ce grâce à l’investissement de l’association A Punta di l’Ortu et des Concais. L’événement est désormais solidement ancré dans les esprits, réunissant autour de 400 personnes, et nul dout qu’il saura rassembler encore ce samedi 6 décembre, autour d’un programme qui se veut à la fois festif, iconique et historique.



Comme chaque année, une gigantesque bandera a été déployée sur la punta Calcina pour annoncer la fête.
Comme chaque année, une gigantesque bandera a été déployée sur la punta Calcina pour annoncer la fête.
« A Conca, plus personne n’ignore ce qu’est A Festa di a Nazioni », assure Micheli Leccia, le président de l’associu A Punta di l’Ortu. Mais parfois, il arrive d’oublier.  Pas grave, les têtes-en-l’air n’ont qu’à regarder… en l’air, et ils verront cette gigantesque bandera de 300 m², déployée sur la punta Calcina environ une semaine avant l’événement. « Beaucoup nous disent : dès qu’on voit le drapeau, on sait qu’on va bientôt faire la fête », confirme Micheli Leccia.

Et c’est encore le cas cette année. La bandera a été posée ce dimanche 30 novembre, une semaine avant A Festa, que l’organisation a choisi de condenser en une seule soirée. « La première fois, on avait juste fait un feu dehors ! Depuis, on a pu essayer différentes formules, mais on s’est rendu compte que c’était mieux de tout regrouper en une soirée, parce que les gens qui venaient l’après-midi ne venaient pas forcément le soir, et inversement », explique l’organisateur concais.

Les enfants de l'école ont été associés à la fête.
Les enfants de l'école ont été associés à la fête.
Danse et costumes d'époque

La soirée débutera par une messe solennelle, suivie d’une procession, et de la Granitula, la danse circulaire exécutée devant l’église. Suivra la séquence historique, structurée autour de la présentation de vingt bannières retraçant l’évolution du drapeau corse. Les écoliers de Conca y prendront une part active : représentation costumée de la Muresca , interprétation du chant Sunatu hè lu corru, et lecture par des collégiens de Porto-Vecchio de l’Article 1 de la Constitution corse. Comme ils en pris l’habitude, nombre de Concais participeront à la fête en costumes d’époque (soldats, paysans ou notables du XVIIIe siècle), ce qui ajoutera une dimension visuelle et spectaculaire à l’évocation historique.  La manifestation se poursuivra à la salle des fêtes avec un repas traditionnel, suivi d’un concert du groupe L’Alivetti. La soirée se conclura avec un DJ-set assuré par JB.

Une formule qui fonctionne n’étant pas forcément une formule immuable, Micheli Leccia se projette d’ores et déjà vers les 30 ans de l’associu : « On a quelques idées », glisse-t-il, sans en dire plus pour le moment. Pour l’heure, la concentration est totale sur cette 27e édition, avec la satisfaction de voir la jeunesse du village mordre à l’hamerçon : « On a des enfants qui n’ont connu que ça… Ils ne pourraient plus s’en passer ! »

A Festa di a Nazione, ce samedi 6 décembre dans le centre du village de Conca, à partir de 18 heures.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos