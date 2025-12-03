A Festa di a Nazioni, le 6 décembre à Conca - "On ne pourrait plus s’en passer"

La soirée débutera par une messe solennelle, suivie d’une procession, et de la Granitula, la danse circulaire exécutée devant l’église. Suivra la séquence historique, structurée autour de la présentation de vingt bannières retraçant l’évolution du drapeau corse. Les écoliers de Conca y prendront une part active : représentation costumée de

, interprétation du chant

, et lecture par des collégiens de Porto-Vecchio de l’Article 1 de la Constitution corse. Comme ils en pris l’habitude, nombre de Concais participeront à la fête en costumes d’époque (soldats, paysans ou notables du XVIIIe siècle), ce qui ajoutera une dimension visuelle et spectaculaire à l’évocation historique. La manifestation se poursuivra à la salle des fêtes avec un repas traditionnel, suivi d’un concert du groupe L’Alivetti. La soirée se conclura avec un DJ-set assuré par JB.

Une formule qui fonctionne n’étant pas forcément une formule immuable, Micheli Leccia se projette d’ores et déjà vers les 30 ans de l’associu : «

», glisse-t-il, sans en dire plus pour le moment. Pour l’heure, la concentration est totale sur cette 27e édition, avec la satisfaction de voir la jeunesse du village mordre à l’hamerçon : «

»

Sunatu hè lu corruOn a quelques idéesOn a des enfants qui n’ont connu que ça… Ils ne pourraient plus s’en passer !