A Festa di a Nazioni, le 6 décembre à Conca - "On ne pourrait plus s’en passer"

Comme chaque année, une gigantesque bandera a été déployée sur la punta Calcina pour annoncer la fête.
« A Conca, plus personne n’ignore ce qu’est A Festa di a Nazioni », assure Micheli Leccia, le président de l’associu A Punta di l’Ortu. Mais parfois, il arrive d’oublier. Pas grave, les têtes-en-l’air n’ont qu’à regarder… en l’air, et ils verront cette gigantesque bandera de 300 m², déployée sur la punta Calcina environ une semaine avant l’événement. « Beaucoup nous disent : dès qu’on voit le drapeau, on sait qu’on va bientôt faire la fête », confirme Micheli Leccia.
Et c’est encore le cas cette année. La bandera a été posée ce dimanche 30 novembre, une semaine avant A Festa, que l’organisation a choisi de condenser en une seule soirée. « La première fois, on avait juste fait un feu dehors ! Depuis, on a pu essayer différentes formules, mais on s’est rendu compte que c’était mieux de tout regrouper en une soirée, parce que les gens qui venaient l’après-midi ne venaient pas forcément le soir, et inversement », explique l’organisateur concais.
Danse et costumes d'époque
La soirée débutera par une messe solennelle, suivie d’une procession, et de la Granitula, la danse circulaire exécutée devant l’église. Suivra la séquence historique, structurée autour de la présentation de vingt bannières retraçant l’évolution du drapeau corse. Les écoliers de Conca y prendront une part active : représentation costumée de la Muresca , interprétation du chant Sunatu hè lu corru, et lecture par des collégiens de Porto-Vecchio de l’Article 1 de la Constitution corse. Comme ils en pris l’habitude, nombre de Concais participeront à la fête en costumes d’époque (soldats, paysans ou notables du XVIIIe siècle), ce qui ajoutera une dimension visuelle et spectaculaire à l’évocation historique. La manifestation se poursuivra à la salle des fêtes avec un repas traditionnel, suivi d’un concert du groupe L’Alivetti. La soirée se conclura avec un DJ-set assuré par JB.
Une formule qui fonctionne n’étant pas forcément une formule immuable, Micheli Leccia se projette d’ores et déjà vers les 30 ans de l’associu : « On a quelques idées », glisse-t-il, sans en dire plus pour le moment. Pour l’heure, la concentration est totale sur cette 27e édition, avec la satisfaction de voir la jeunesse du village mordre à l’hamerçon : « On a des enfants qui n’ont connu que ça… Ils ne pourraient plus s’en passer ! »
A Festa di a Nazione, ce samedi 6 décembre dans le centre du village de Conca, à partir de 18 heures.
