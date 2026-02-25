CorseNetInfos
À Feliceto, la confrérie de Saint-Antoine construit une grande croix dédiée à Sant’Andria


Léana Serve le Mercredi 25 Février 2026 à 18:16

Les membres de la confrérie de Saint-Antoine de Feliceto ont lancé ce dimanche 22 février la construction d’une croix de 5 mètres de hauteur en bois de châtaignier, dédiée à Sant’Andria, avec l’aide des habitants. L’installation, prévue après Pâques, sera accompagnée d’une bénédiction et d’une procession.



À Feliceto, la confrérie de Saint-Antoine lance un projet « visant à rassembler les gens » : la construction d’une grande croix en bois de châtaignier, dédiée à Sant’Andria. Les travaux, qui ont débuté ce dimanche 22 février, devraient s’achever juste après Pâques, date à laquelle la croix sera installée à la sortie du village, sur la route qui mène à Muro. « Nous avons des croix dans le village, de petites croix, mais une croix de cette importance, ce sera une première », indique le prieur de la confrérie de Saint-Antoine, Daniel Mezzacqui. « Elle fera à peu près 5 mètres de hauteur avec une envergure d’environ 2,5 mètres. »
 

À l’origine de cette initiative, ce sont les membres de la confrérie de Saint-Antoine eux-mêmes qui ont décidé de se lancer dans ce projet. « L’idée nous est venue en voyant des grandes croix installées dans les villages. Nous savons que beaucoup d’entre elles viennent du continent, mais nous nous sommes dits que nous étions capables de la construire nous-mêmes, alors c’est ce que nous allons faire, avec du bois de châtaignier. »
 

Pour mener à bien cette construction, la confrérie invite tous les habitants du village à participer. « Nous allons la construire au village, et nous allons essayer de faire participer tous les gens qui veulent bien nous aider à la réaliser. À la confrérie, nous avons vocation à rassembler les gens, nous aimerions que tout le monde puisse se réunir quelles que soient les opinions, et nous aimerions que ce projet le permette. »
 

Une fois la croix construite, elle sera installée sur son emplacement définitif dans quelques semaines, après Pâques. Un cylindre en inox sera également fixé dans la pierre au pied de la croix, contenant « un parchemin sur lequel seront inscrits les noms de toutes les personnes ayant contribué au projet, ceux qui nous ont aidés financièrement ou manuellement », précise le prieur. « Les gens pourront, au fil des années, voir qui a participé à la construction de cette croix. »

La confrérie espère également que le cardinal François-Xavier Bustillo pourra être présent pour bénir la croix le jour de son installation. « Nous aimerions qu’il y ait une procession partant de l’église jusqu’à la croix, avec une messe. Et bien sûr, il y aurait aussi un petit repas avec un moment de convivialité. »






