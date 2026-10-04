A Corte, le PNC lance son projet de rassemblement

Cette nouvelle façon d’envisager la vie publique est une manière de lutter contre la montée en puissance de l’extrême droite, « mais pas seulement ». « C’est aussi une manière de dire que la Corse se trouve dans une impasse, politiquement, que les divisions de la famille nationaliste n’ont rien arrangé. C’est pourquoi nous voulons rassembler sur la base d’un projet dont le socle restera nationaliste. Nous avons toujours été des partisans des discussions patriotiques, partisans de l’union de la famille nationaliste et nous continuerons de discuter avec tous les nationalistes. Pour autant il y a un certain nombre de divergences qui font qu’aujourd’hui nous n’allons pas discuter pour discuter, mais c’est pour parler de projets pour les 20 ou 30 années à venir », a insisté Pascal Zagnoli. « Si des rapprochements devaient s’opérer, ils se feront uniquement sur la base d’accords programmatiques et à longs termes ».



Pascal Zagnoli relevait enfin un point important à savoir le constat des élus du rural qui affirment que « depuis la collectivité unique, il y a une concentration de pouvoir qui rend de plus en plus dur, s'ils ne sont pas dans les bons canaux, d’obtenir le soutien de la CdC ». « C’est quelque chose que nous prenons en compte et que nous allons travailler dans notre projet pour construire une Collectivité de Corse autonome, et qui soit davantage décentralisée vers les territoires en renforçant les moyens alloués aux intercommunalités. Je pense qu’il y a toute architecture institutionnelle à repenser », a posé le secrétaire national du PNC.

