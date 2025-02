À Corte, des contrôles renforcés sur les transports et les automobilistes, aucune infraction constatée

Un vaste contrôle des transports scolaires et publics a été organisé ce vendredi en Haute-Corse. Douze opérations ont été menées sur l’ensemble du département, en zones gendarmerie et police, afin de vérifier la conformité des véhicules et la sobriété des conducteurs.



À Corte, une équipe renforcée de gendarmes, épaulée par les motards de la brigade motorisée d’Aléria, a procédé aux contrôles à la sortie nord de la ville. En présence du sous-préfet Thomas Kupisz, ils ont soumis les chauffeurs de bus, ainsi que des automobilistes particuliers, à des tests d’alcoolémie et de stupéfiants. Les temps de conduite, les périodes de repos et le bon fonctionnement des éthylotests anti-démarrage (EAD) ont également été vérifiés. « Le taux de mortalité sur les routes reste encore trop élevé. En 2024, 21 personnes ont perdu la vie en Haute-Corse. C’est pourquoi nous multiplions ces contrôles », a souligné Thomas Kupisz, rappelant que 850 suspensions de permis ont été prononcées l’an dernier, soit 120 de plus qu’en 2023.



Le lieutenant-colonel Colart, responsable de l’opération à Corte, a insisté sur l’importance de ces actions de prévention : « Notre présence sur les axes routiers contribue à faire ralentir les conducteurs et à améliorer leur comportement. Si nous ciblions aujourd’hui les chauffeurs de transports scolaires et publics, il faut savoir que des contrôles internes existent déjà. Les bus sont équipés de systèmes empêchant le démarrage en cas d’alcoolémie ou de consommation de stupéfiants, et nous veillons à leur bon fonctionnement. C’est une garantie de sérieux pour les entreprises et une sécurité supplémentaire pour les enfants transportés. »



Cette semaine, plusieurs opérations similaires ont eu lieu en Centre Corse, notamment à Corte. « Aucune infraction n’a été relevée », a conclu le lieutenant-colonel Colart, soulignant l’importance de ces contrôles pour la sécurité de tous.