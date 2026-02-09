À Capo di Feno, Murone et Pepito au service de la propreté du litoral

Il est 7 h 30 ce 31 juillet à Capo di Feno. La plage se réveille à peine et la chaleur n’a pas encore envahi le sable. Murone et Pepito, eux, sont déjà prêts à partir. Les deux ânes avancent tranquillement, paniers sur le dos, entre la plage, le parking et les chemins d’accès au littoral. À leurs côtés, Sébastien Ziller, ânier dans la région ajaccienne, ramasse les déchets qui parsèment le site.



L’opération, menée avec la mairie d’Ajaccio, est devenue un rendez-vous régulier pour l’ânier, qui intervient sur le site depuis environ cinq ans. « Comme il y a beaucoup de fréquentation touristique, il y a forcément beaucoup de déchets », constate-t-il.



Ici, le nettoyage ne consiste pas seulement à ramasser ce qui est visible à la surface. Certains déchets sont enfouis depuis plusieurs années et réapparaissent progressivement, notamment après les épisodes de vent ou les tempêtes. « Pour mettre une plage au propre, il nous faut à peu près trois ans », explique Erwan Berroche, fondateur de Terra d’Avvene, un bureau d’études spécialisé dans le développement durable des territoires par l’intermédiaire de l’énergie animale.



À Capo di Feno, il a fallu plusieurs années pour retirer les déchets accumulés entre le parking et la plage. Et une fois le site nettoyé, le travail ne s’arrête pas. Des déchets peuvent être ramenés par la mer ou dispersés depuis les zones de stationnement. « Il n’y a pas que la plage, il y a le parking, l’accès à la plage aussi. Ça doit être une globalité pour ne pas que le vent apporte sur la plage les déchets », insiste Erwan Berroche.