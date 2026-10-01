À Bunifaziu, la Marche des écrivains reprend son chemin ce samedi

Organisée en 2012, 2013 et 2014, la Marche des écrivains avait ensuite disparu. Elle fait son retour ce samedi 10 octobre à Bonifacio.
« Eh bien, refaites-la. » Il aura suffi d’une phrase, prononcée par Anne-Laure Santucci, pour remettre sur les rails la Marches des écrivains. En ce jour de juin 2025, la conseillère exécutive en charge de la culture à la Collectivité de Corse boit un café à Bastia avec Mychèle Leca. La suite, c’est la directrice de l’association Racines de Ciel qui la raconte : « J’évoque des projets divers sur le territoire et l’action de l’association aujourd’hui concentrée à Ajaccio. Madame Santucci prolonge la conversation et me parle d’un événement qui a eu lieu à Bonifacio il y a des années, qu’elle avait tant aimé. C’était la Marche des écrivains. » La réponse d’Anne-Laure Santucci ne se fait pas attendre : « Eh bien, refaites-la. »
Et un peu plus d’un an plus tard, revoilà la Marche des écrivains, que Mychèle Leca n’avait pourtant jamais voulu interrompre : « Mais à l’époque, on n’arrivait plus à joindre les deux bouts », se souvient la directrice de l’association, cofondatrice de l’événement aux côtés de la regrettée Ysabelle Lacamp. Décédée en 2023, c’est en ces mots que la comédienne et romancière se réjouissait de l’avènement de la Marche des Ecrivains en 2010 : « Ouverte à tous, forte de ce lieu onirique, symbole d’ouverture et de fraternité culturelle, la Marche de Bonifacio, menée par les poètes et les écrivains du bassin méditerranéen et d’ailleurs, se déroulera sous le signe des langues “soeurs”, prouvant ainsi l’universalité de la langue poétique. Elle aura pour but de refléter à travers la lecture d’oeuvres fortes l’engagement intime de chacun dans le respect des différences et le combat contre toute inégalité. À l’heure où le monde brûle, peut-être que l’heure est venue d’aller se ressourcer à Bonifacio, sur sa presqu’île, en la parcourant dans une merveilleuse chaîne de solidarité... » Seize ans plus tard, les intentions n’ont pas changé, dans un monde qui continue de brûler : « Il y a eu une adhésion immédiate des auteurs pour participer, souligne Mychèle Leca. Tout le monde était ému en repensant aux premières éditions. »
Le fils d'Ysabelle Lacamp sera présent
Vingt-cinq invités répondront présent, ce samedi. Les textes seront portés en différentes langues par Karine Adolfini, Olivier Ancey, Siham Boulal, Stefanu Cesari, Alain Di Meglio, François Ferrara, Patrizia Gattaceca, Antoine Graziani, Danielle Maoudj, Angèle Paoli, Ghjuvà Terrazzoni et François Viangalli. Piero Bardanzellu, Fabrizio Caramagna, Margherita Crasto et Andria Muzzeddu représenteront l’Italie, tandis que Raquel Santanera Vila et Blanca Llum Vidal viendront de Catalogne.
La lecture ne sera pas le seul fil rouge de la Marche. Le violoniste Bertrand Cervera, la danseuse Davia Benedetti, la chanteuse Battista Acquaviva et les chanteurs Gianlucca Cucciari et Matteu Di Meglio seront du voyage également. Une étape est également prévue au sein de la biennale De Renava, partenaire de l’événement, où des textes seront lus dans l’exposition « Nimu Dormi ». À 18h30, la librairie La Marge accompagnera le retour à l’Espace Saint-Jacques. Puis, à 21 heures, la journée se poursuivra avec « À cantà è puità », une soirée consacrée au chant et à la poésie, avec Gianlucca Cucciari, Matteu Di Meglio et les artistes présents lors de la marche. Caspar Roth Olivier-Lacamp, le fils d’Ysabelle Lacamp, sera l’invité d’honneur de cette édition. Et il aura à coeur d’écrire, avec les autres, la suite du chemin initialement tracé par sa mère.
La Marche des écrivains, ce samedi 10 octobre, à partir de 15 heures, à l’Espace Saint-Jacques de Bonifacio. Marche ouverte au public. Retour à 18 h 30, puis soirée « À cantà è puità » à 21 heures. Entrée libre.
Et un peu plus d’un an plus tard, revoilà la Marche des écrivains, que Mychèle Leca n’avait pourtant jamais voulu interrompre : « Mais à l’époque, on n’arrivait plus à joindre les deux bouts », se souvient la directrice de l’association, cofondatrice de l’événement aux côtés de la regrettée Ysabelle Lacamp. Décédée en 2023, c’est en ces mots que la comédienne et romancière se réjouissait de l’avènement de la Marche des Ecrivains en 2010 : « Ouverte à tous, forte de ce lieu onirique, symbole d’ouverture et de fraternité culturelle, la Marche de Bonifacio, menée par les poètes et les écrivains du bassin méditerranéen et d’ailleurs, se déroulera sous le signe des langues “soeurs”, prouvant ainsi l’universalité de la langue poétique. Elle aura pour but de refléter à travers la lecture d’oeuvres fortes l’engagement intime de chacun dans le respect des différences et le combat contre toute inégalité. À l’heure où le monde brûle, peut-être que l’heure est venue d’aller se ressourcer à Bonifacio, sur sa presqu’île, en la parcourant dans une merveilleuse chaîne de solidarité... » Seize ans plus tard, les intentions n’ont pas changé, dans un monde qui continue de brûler : « Il y a eu une adhésion immédiate des auteurs pour participer, souligne Mychèle Leca. Tout le monde était ému en repensant aux premières éditions. »
Le fils d'Ysabelle Lacamp sera présent
Vingt-cinq invités répondront présent, ce samedi. Les textes seront portés en différentes langues par Karine Adolfini, Olivier Ancey, Siham Boulal, Stefanu Cesari, Alain Di Meglio, François Ferrara, Patrizia Gattaceca, Antoine Graziani, Danielle Maoudj, Angèle Paoli, Ghjuvà Terrazzoni et François Viangalli. Piero Bardanzellu, Fabrizio Caramagna, Margherita Crasto et Andria Muzzeddu représenteront l’Italie, tandis que Raquel Santanera Vila et Blanca Llum Vidal viendront de Catalogne.
La lecture ne sera pas le seul fil rouge de la Marche. Le violoniste Bertrand Cervera, la danseuse Davia Benedetti, la chanteuse Battista Acquaviva et les chanteurs Gianlucca Cucciari et Matteu Di Meglio seront du voyage également. Une étape est également prévue au sein de la biennale De Renava, partenaire de l’événement, où des textes seront lus dans l’exposition « Nimu Dormi ». À 18h30, la librairie La Marge accompagnera le retour à l’Espace Saint-Jacques. Puis, à 21 heures, la journée se poursuivra avec « À cantà è puità », une soirée consacrée au chant et à la poésie, avec Gianlucca Cucciari, Matteu Di Meglio et les artistes présents lors de la marche. Caspar Roth Olivier-Lacamp, le fils d’Ysabelle Lacamp, sera l’invité d’honneur de cette édition. Et il aura à coeur d’écrire, avec les autres, la suite du chemin initialement tracé par sa mère.
La Marche des écrivains, ce samedi 10 octobre, à partir de 15 heures, à l’Espace Saint-Jacques de Bonifacio. Marche ouverte au public. Retour à 18 h 30, puis soirée « À cantà è puità » à 21 heures. Entrée libre.