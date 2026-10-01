À Bunifaziu, la Marche des écrivains reprend son chemin ce samedi

Julien Castelli le Vendredi 9 Octobre 2026 à 09:00

Disparue en 2014 au bout de trois éditions, la Marche des écrivains retrouve une place dans le panorama culturel bonifacien : ce samedi 10 octobre, elle réunira auteurs et artistes autour d’un parcours ponctué de lectures sur la presqu’île, avant une soirée de poésie, de musique et de chant à l’Espace Saint-Jacques. Le tout en accès libre. Un événement que l’on doit à l’association Racines de ciel.