À Bastia, les derniers préparatifs avant l’ouverture du festival Porto Latino

Dernière ligne droite pour les équipes de Porto Latino. Après près d’une semaine de montage et de préparation, le festival ouvre ses portes ce mercredi soir avec le concert de Christophe Maé, avant d’accueillir Mosimann jeudi et Gazo vendredi. À quelques heures de l’arrivée des premiers festivaliers sur la place Dominique-Vincetti à Bastia, techniciens, bénévoles et organisateurs s’affairent encore pour finaliser les préparatifs. Si les principales installations sont désormais en place, les équipes peaufinent les derniers détails avant l’ouverture des portes, prévue en début de soirée. Une cinquantaine de bénévoles sont mobilisés pour transformer le site et accueillir les quelque 4 000 spectateurs attendus.





Arrivée sur le site lundi, Elsa fait partie de ceux qui jonglent entre plusieurs missions. « Au départ, je m’occupais surtout des bénévoles, des plannings, des documents administratifs ou des conventions. Mais une fois sur le terrain, on devient un peu des couteaux suisses », sourit-elle. Répartition du matériel, aménagement de l’espace VIP, des loges des artistes ou encore du catering… « Il faut penser à tout pour que quand il y aura 4 000 personnes sur le site, il n'y ait aucun souci. Ça peut être des petits détails auxquels on ne penserait pas forcément comme le fait d’avoir suffisamment de glaçons. On prépare aussi les demandes des artistes qu’on reçoit, pour faire en sorte qu’ils aient tout ce qu’ils veulent sur place. »





Sur scène aussi, les derniers réglages battent leur plein. Arrivée de Lyon lundi matin, l'équipe chargée des lumières a terminé le montage du dispositif dans la nuit de mardi à mercredi. « Tout le système est installé. Aujourd'hui, notre rôle est de mettre en place le kit lumière et de vérifier que tout fonctionne correctement, pour qu’on puisse passer la main aux équipes de l’artiste dans la soirée », explique Laurent, régisseur lumière. L’équipe technique de Christophe Maé, arrivée en début de matinée avec son matériel et ses instruments, procède de son côté aux ultimes installations avant le concert d’ouverture et les répétitions du chanteur.





En coulisses, d’autres bénévoles s’affairent déjà à préparer l’accueil des équipes mobilisées pendant le festival. Pour sa deuxième participation au festival, Dany est affectée au catering des bénévoles et des techniciens. « Le traiteur nous livre les repas, ensuite on les réchauffe, on sert les boissons et on veille à ce qu’il y ait toujours de l’eau fraîche », explique-t-elle. Une mission essentielle pour accompagner celles et ceux qui travaillent en continu depuis la semaine dernière, pendant les trois jours du festival, mais aussi dans les jours qui suivront pour démonter les installations et remettre le site en état.





Avant l'arrivée du public, une autre étape reste incontournable : la validation du site par la commission de sécurité, présente dans la matinée pour effectuer les dernières vérifications. Une « brigade verte » sera également mobilisée tout au long du festival afin d’assurer le tri et le recyclage des déchets produits sur le site.





Après plusieurs jours de montage, les équipes n'ont désormais plus que quelques heures devant elles. Dès ce mercredi soir, les premiers festivaliers investiront la place Dominique-Vincetti pour lancer cette nouvelle édition de Porto Latino.

